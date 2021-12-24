Сага про вибори голови САП - комісія не затвердила результат і розбіглася, скріншот відео

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Ракурс

Конкурсна комісія із обрання голови Антикорупційної прокуратури (САП) 24 грудня вкотре не змогла затвердити результати конкурсу.

Сьогодні каменем спотикання виявилось формулювання, що кандидати подаються до Офісу генеральної прокуратури лише після отримання конкурсною комісією підтвердження «про проходження спецперевірки та наявності допуску до держтаємниці».

Через це засідання було заблоковано.

Інформація про проходження спецперевірки в комісії була, але вона виявилася застарілою, тільки станом на 16 квітня 2021 року. Це викликало обурення у голови комісії, яка застосувала аргумент: «А якщо стосовно когось вже відкрито кримінальне провадження?».

Під час дискусії двоє членів конкурсної комісії покинули засідання, кворум розпався і жодного рішення так і не прийняли.

Члени комісії спочатку взяли паузу, згодом зібралися повним складом, щоб дійти до єдиного рішення.

Після перерви рішення так і не було ухвалено, а голова комісії Катерина Коваль не знає, коли вона збереться наступного разу.

Фіналіст конкурсу на посаду нового очільника САП Олександр Клименко повідомив, що Офіс генпрокурора хоче повторної спецперевірки кандидатів.

Комісія сьогодні повинна була лише завтердити результати голосування стосовно голови САП, яке вже відбулося. Усі учасники комісії погоджувалися затвердити результати конкурсу, але розходилися на думці, чи можна чи ні відповідно до закону спрямовувати рекомендацію про призначення переможців конкурсу, не отримавши попередньо формального підтвердження правомочності їх призначення від Офісу генпрокурора. Запит на таке підтвердження направлено до Офісу генпрокурора, але відповіді поки що не отримано.

На фінальному етапі роботи комісії з обрання керівника САП залишилися два кандидати на посади керівника відомства та його заступника — старший детектив Національного антикорупційного бюро Олександр Клименко і прокурор Офісу генпрокурора Андрій Синюк, які набрали 246 і 229 балів відповідно.

21 грудня під час засідання конкурсної комісії п’ятеро із шести членів комісії від Ради відмовилася голосувати за затвердження формального рішення, пославшись на те, що комісія не має підтвердження від ОГП відповідності зазначених кандидатів вимогам доступу до держтаємниці.