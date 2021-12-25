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В Україні триває епідемія коронавірусу, фото: МОЗ
Коронавірус в Україні за добу забрав понад 260 життів (ІНФОГРАФІКА)https://racurs.ua/ua/n164911-koronavirus-v-ukrayini-za-dobu-zabrav-ponad-260-jyttiv-infografika.htmlРакурс
В Україні за минулу добу, 25 грудня, зафіксовано ще 5 тис. 276 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19.
Серед них 378 дітей та 90 медпрацівників. Про це повідомляє прес-служба Міністерства охорони здоров’я (МОЗ).
Госпіталізували за добу 1 тис. 689 осіб, одужали — 15 тис. 639 пацієнтів.
Померли за добу 268 хворих.
Впродовж 24 грудня здійснено 63 тис. 855 тестувань на коронавірус.
За добу щеплення від коронавірусу отримали 117 тис. 222 людини. З них:
- першу дозу отримали 37 тис. 505 осіб;
- повністю імунізовані (отримали дві дози) 78 тис. 821 особа;
- додаткову дозу отримали 529 людей;
- ревакцинальну дозу отримали 367 людей.
За весь час епідемії коронавірусу в Україні:
- захворіли 3 млн 642 тис. 314 осіб;
- одужали 3 млн 423 тис. 933 пацієнти;
- померли 94 тис. 700 хворих;
- проведено 27 млн 918 тис. 454 щеплення від коронавірусу (з них повністю імунізовані та отримали дві дози 13 млн 352 тис. 303 людини).
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