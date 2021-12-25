В Україні триває епідемія коронавірусу, фото: МОЗ

https://racurs.ua/ua/n164911-koronavirus-v-ukrayini-za-dobu-zabrav-ponad-260-jyttiv-infografika.html

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В Україні за минулу добу, 25 грудня, зафіксовано ще 5 тис. 276 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19.

Серед них 378 дітей та 90 медпрацівників. Про це повідомляє прес-служба Міністерства охорони здоров’я (МОЗ).

Госпіталізували за добу 1 тис. 689 осіб, одужали — 15 тис. 639 пацієнтів.

Померли за добу 268 хворих.

Впродовж 24 грудня здійснено 63 тис. 855 тестувань на коронавірус.

За добу щеплення від коронавірусу отримали 117 тис. 222 людини. З них:

першу дозу отримали 37 тис. 505 осіб;

повністю імунізовані (отримали дві дози) 78 тис. 821 особа;

додаткову дозу отримали 529 людей;

ревакцинальну дозу отримали 367 людей.

За весь час епідемії коронавірусу в Україні: