Російсько-терористичні війська продовжують порушувати домовленості про припинення вогню, фото: MRPL.CITY

https://racurs.ua/ua/n164910-viyna-na-donbasi-poraneno-viyskovogo-okupanty-zastosuvaly-bezpilotnyk.html

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Російсько-терористичні війська на Донбасі продовжують порушувати досягнуті домовленості про припинення вогню.

Про це повідомляє прес-служба штабу операції Об'єднаних сил (ООС).

Впродовж минулої доби, 24 грудня, зафіксовано п’ять випадків порушення окупантами режиму «тиші»:

в напрямку Новозванівки окупанти відкривали вогонь зі станкових протитанкових гранатометів;

поблизу Мар’їнки противник здійснив обстріл з мінометів калібру 120 мм;

у бік Катеринівки бойовики відкривали вогонь з підствольних та автоматичних гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;

неподалік Новолуганського окупанти вели вогонь зі стрілецької зброї;

на Луганщині зафіксовано проліт ворожого безпілотника, ймовірно «Орлан-10» (багатоцільовий безпілотник російського виробництва), з перетином лінії зіткнення.

В результаті обстрілів було поранено українського військовослужбовця, його госпіталізували у стані середньої тяжкості.

Українські захисники відкривали вогонь у відповідь та змусили противника припинити обстріли, — наголошується в повідомленні.

Зазначається, що станом на 7.00 сьогоднішнього дня, 25 грудня, з початку доби порушень бойовиками режиму «тиші» не зафіксовано.