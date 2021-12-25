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Російсько-терористичні війська продовжують порушувати домовленості про припинення вогню, фото: MRPL.CITY
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Російсько-терористичні війська на Донбасі продовжують порушувати досягнуті домовленості про припинення вогню.
Про це повідомляє прес-служба штабу операції Об'єднаних сил (ООС).
Впродовж минулої доби, 24 грудня, зафіксовано п’ять випадків порушення окупантами режиму «тиші»:
- в напрямку Новозванівки окупанти відкривали вогонь зі станкових протитанкових гранатометів;
- поблизу Мар’їнки противник здійснив обстріл з мінометів калібру 120 мм;
- у бік Катеринівки бойовики відкривали вогонь з підствольних та автоматичних гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;
- неподалік Новолуганського окупанти вели вогонь зі стрілецької зброї;
- на Луганщині зафіксовано проліт ворожого безпілотника, ймовірно «Орлан-10» (багатоцільовий безпілотник російського виробництва), з перетином лінії зіткнення.
В результаті обстрілів було поранено українського військовослужбовця, його госпіталізували у стані середньої тяжкості.
Українські захисники відкривали вогонь у відповідь та змусили противника припинити обстріли, — наголошується в повідомленні.
Зазначається, що станом на 7.00 сьогоднішнього дня, 25 грудня, з початку доби порушень бойовиками режиму «тиші» не зафіксовано.
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