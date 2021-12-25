Психоневрологічний інтернат горів на Кіровоградщині — 130 людей евакуювали

На Кіровоградщині сталася пожежа в психоневрологічному інтернаті .фото: ДСНС

https://racurs.ua/ua/n164909-psyhonevrologichnyy-internat-goriv-na-kirovogradschyni-130-ludey-evakuuvaly.html

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Пожежа сталася в ніч на сьогодні, 25 грудня, у психоневрологічному інтернаті, розташованому в селі Веселий Кут Новоукраїнського району Кіровоградської області.

Вогонь спалахнув о 3.06 в цокольному поверсі трьохповерхової будівлі інтернату, повідомляє прес-служба ДСНС.

Зазначається, що персонал об'єкту до прибуття пожежників ліквідував пожежу на площі 1,5 кв. м та вивів на свіже повітря 131 особу.

Жертв та постраждалих в результаті інциденту немає.

Від ДСНС залучалися 10 осіб та 3 одиниці техніки, — зазначається в повідомленні.

Нагадаємо, 22 грудня поблизу Вінниці сталася пожежа в будівлі готельного комплексу, в результаті якої одна людина загинула, ще двоє були госпіталізовані у вкрай тяжкому стані. Людям, рятуючись від вогню, довелося вистрибувати з вікна шостого поверху будівлі.