На Кировоградщине произошел пожар в психоневрологическом интернате, фото: ГСЧС

https://racurs.ua/n164909-psihonevrologicheskiy-internat-gorel-na-kirovogradschine-130-chelovek-evakuirovali.html

Ракурс

Пожар произошел в ночь на сегодня, 25 декабря, в психоневрологическом интернате, расположенном в селе Веселый Кут Новоукраинского района Кировоградской области.

Огонь вспыхнул в 3.06 в цокольном этаже трехэтажного здания интерната, сообщает пресс-служба ГСЧС.

Отмечается, что персонал объекта до прибытия пожарных ликвидировал пожар на площади 1,5 кв. м и вывел на свежий воздух 131 человека.

Жертв и пострадавших в результате инцидента нет.

От ГСЧС привлекались 10 человек и 3 единицы техники, — говорится в сообщении.

Напомним, 22 декабря вблизи Винницы произошел пожар в здании гостиничного комплекса, в результате которого один человек погиб, еще двое были госпитализированы в крайне тяжелом состоянии. Людям, спасаясь от огня, пришлось выпрыгивать из окна шестого этажа здания.