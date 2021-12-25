Российско-террористические войска продолжают нарушать договоренности о прекращении огня, фото: MRPL.CITY

https://racurs.ua/n164910-voyna-na-donbasse-ranen-voennyy-okkupanty-primenili-bespilotnik.html

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Российско-террористические войска на Донбассе продолжают нарушать достигнутые договоренности о прекращении огня.

Об этом сообщает пресс-служба штаба операции Объединенных Сил (ООС).

За прошедшие сутки, 24 декабря, зафиксированы пять случаев нарушения оккупантами режима «тишины»:

в направлении Новозвановки оккупанты открывали огонь из станковых противотанковых гранатометов;

вблизи Марьинки противник совершил обстрел из минометов калибра 120 мм;

в сторону Катериновки боевики открывали огонь из подствольных и автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

неподалеку от Новолуганского оккупанты вели огонь из стрелкового оружия;

в Луганской области зафиксирован пролет вражеского беспилотника, вероятно «Орлан-10» (многоцелевой беспилотник российского производства), с пересечением линии столкновения.

В результате обстрелов был ранен украинский военнослужащий, его госпитализировали в состоянии средней тяжести.

Украинские защитники открывали ответный огонь и заставили противника прекратить обстрелы, — подчеркивается в сообщении.

Отмечается, что по состоянию на 7.00 сегодняшнего дня, 25 декабря, с начала суток нарушений боевиками режима «тишины» не зафиксировано.