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Ракурс
Российско-террористические войска продолжают нарушать договоренности о прекращении огня, фото: MRPL.CITY

Война на Донбассе — ранен военный, оккупанты применили беспилотник

25 дек 2021, 09:29
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Российско-террористические войска на Донбассе продолжают нарушать достигнутые договоренности о прекращении огня.

Об этом сообщает пресс-служба штаба операции Объединенных Сил (ООС).

За прошедшие сутки, 24 декабря, зафиксированы пять случаев нарушения оккупантами режима «тишины»:

  • в направлении Новозвановки оккупанты открывали огонь из станковых противотанковых гранатометов;
  • вблизи Марьинки противник совершил обстрел из минометов калибра 120 мм;
  • в сторону Катериновки боевики открывали огонь из подствольных и автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
  • неподалеку от Новолуганского оккупанты вели огонь из стрелкового оружия;
  • в Луганской области зафиксирован пролет вражеского беспилотника, вероятно «Орлан-10» (многоцелевой беспилотник российского производства), с пересечением линии столкновения.

В результате обстрелов был ранен украинский военнослужащий, его госпитализировали в состоянии средней тяжести.


Украинские защитники открывали ответный огонь и заставили противника прекратить обстрелы, — подчеркивается в сообщении.

Отмечается, что по состоянию на 7.00 сегодняшнего дня, 25 декабря, с начала суток нарушений боевиками режима «тишины» не зафиксировано.

Источник: Ракурс


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