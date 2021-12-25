Владимир Зеленский, скриншот видео

https://racurs.ua/n164913-beregite-edinenie-zelenskiy-pozdravil-ukraincev-s-rojdestvom-video.html

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Владимир Зеленский, президент Украины, поздравил с Рождеством тех украинцев, которые отмечают этот праздник сегодня, 25 декабря — по григорианскому или новоюлианскому календарю.

Соответствующее видеопоздравление обнародовано на сайте президента.

В приветствии Зеленский отметил, что Рождество является символом лучших человеческих добродетелей — любви, доброты и милосердия.

В эти дни мы забываем обо всем плохом, прощаем друг другу оскорбления, верим в завтра, наполненное согласием, гармонией и миром. Будем искренни в наших стремлениях не только раз в год, и тогда это обязательно наступит, — подчеркнул он.

Давайте это невероятное чувство единения, которое царит в наших семьях, в наших сердцах, беречь каждый день, а значит, беречь себя, беречь своих близких, беречь Украину, — добавил Зеленский.



Напомним, глава Православной церкви Украины митрополит Эпифаний недавно спрогнозировал, когда украинцы перейдут на празднование Рождества с 7 января на 25 декабря.