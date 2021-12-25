Нацгвардеец получил ранение в 18 км от фронта — штаб ООСhttps://racurs.ua/n164914-nacgvardeec-poluchil-ranenie-v-18-km-ot-fronta-shtab-oos.htmlРакурс
В штабе операции Объединенных сил (ООС) уточнили информацию об украинском военнослужащем, который вчера, 24 декабря, получил ранение и был госпитализирован в состоянии средней тяжести.
Об этом говорится в сообщении, опубликованном на странице штаба ООС в социальной сети Фейсбук.
Отмечается, что сообщение о том, что военный был ранен в результате совершенных боевиками обстрелов на линии столкновения, о чем сегодня сообщалось в утреннем обращении, ошибочно.
Указанный в утренней сводке военнослужащий Национальной гвардии Украины получил ранение, не связанное с выполнением задач на линии столкновения, находясь в 18 километрах от нее, — отмечают в штабе ООС.
Отмечается, что по данному инциденту начато служебное расследование, обстоятельства происшествия выясняются.
Напомним, вчера, 24 декабря, было зафиксировано пять случаев нарушения оккупантами режима прекращения огня в Донбассе.