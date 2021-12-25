В штабе ООС уточнили информацию о раненом украинском военном, фото: «Интерфакс-Украина»

https://racurs.ua/n164914-nacgvardeec-poluchil-ranenie-v-18-km-ot-fronta-shtab-oos.html

Ракурс

В штабе операции Объединенных сил (ООС) уточнили информацию об украинском военнослужащем, который вчера, 24 декабря, получил ранение и был госпитализирован в состоянии средней тяжести.

Об этом говорится в сообщении, опубликованном на странице штаба ООС в социальной сети Фейсбук.

Отмечается, что сообщение о том, что военный был ранен в результате совершенных боевиками обстрелов на линии столкновения, о чем сегодня сообщалось в утреннем обращении, ошибочно.

Указанный в утренней сводке военнослужащий Национальной гвардии Украины получил ранение, не связанное с выполнением задач на линии столкновения, находясь в 18 километрах от нее, — отмечают в штабе ООС.



Отмечается, что по данному инциденту начато служебное расследование, обстоятельства происшествия выясняются.

Напомним, вчера, 24 декабря, было зафиксировано пять случаев нарушения оккупантами режима прекращения огня в Донбассе.