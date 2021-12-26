Вторгнення в Україну РФ може почати з Азовського моря. Фото: topwar.ru

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Азовське море може стати регіоном можливої війни між Російською Федерацією та Україною.

Розвідка США попереджає, що Росія планує залучити 175 тис. своїх військових для наступу на Україну. У Пентагоні вважають, що берегова лінія Азова має для Москви більш серйозну стратегічну та економічну цінність, ніж східні райони України, що постраждали внаслідок агресії. Про це пише американське видання The Washington Post.

Мова йде про сухопутний коридор в окупований Крим й важливі портові міста Маріуполь та Бердянськ. Саме тому росіяни можуть почати вторгнення з моря з висадкою десанту на берег.

Зазначається, що кораблі Військово-морських сил України обмежені у своєму русі Азовським морем через те, що країна-агресор регулярно закриває деякі його зони для так званих артилерійських навчань. У грудні представники українського флоту заявляли, що майже 70% Азова заблокували для транспорту через навігаційні попередження Москви.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба сказав The Washington Post, що з точки зору безпеки в Азовському морі домінує Росія, а у разі війни Азов активно використовуватиметься для тиску на південні прибережні міста.

Попри всю увагу міжнародної спільноти, що приділяється скупченню російських військ на сухопутних кордонах України, якщо вторгнення почнеться з моря, українські сили значною мірою будуть безсилі, — пише видання.



Нагадаємо, на початку грудня міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що ескалація конфлікту між Росією та Україною є вірогідним сценарієм, але не обов’язковим. В оборонному відомстві не виключають, що вторгнення Росії в Україну може відбутися в кінці січня.

Джерело: The Washington Post