Футболісти «Барселони» не отримали різдвяні подарунки. Фото: livesport.ru

https://racurs.ua/ua/n164937-futbolistiv-barselony-zalyshyly-bez-rizdvyanyh-podarunkiv.html

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Футболісти каталонської «Барселони» залишилися без різдвяних подарунків.

Подарунки на Різдво спортсмени не отримали через проблеми з фінансуванням. Керівництво вирішило залишити гравців без подарунків. Про це повідомляє Associated.

Зазначається, що під час президентства в «Барселоні» Хосепа Бартомеу, гравці отримували від клубу в подарунок смартфони, планшети та інші технічні пристрої. Але в 2020 році через майбутню зміну керівництва цю традицію скасували.

Ситуацію в минулому році спробував врятувати нападник каталонців та збірної Франції команди Антуан Грізманн, який подарував усім футболістам гаманці від відомого французького бренду.

А в 2021 році президентом «Барселони» став Жоан Лапорта. Спортсмени очікували на різдвяні подарунки від керівництва клубу, але керівництво клубу скасувало їх через фінансові проблеми.

Нагадаємо, у листопаді каталонську «Барселону» очолив Хаві Ернандес, який більшу частину своєї футбольної кар'єри провів у стані «синьо-гранатових», виступаючи на позиції півзахисника.

Джерело: Associated