Бойовики ЛНР заблокували роботу місіє ОБСЄ на Донбасі. Фото: RT

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Ракурс

Проросійські бойовики перешкоджали роботі Організації з безпеки й співробітництва в Європі у Луганській області.

У суботу, 25 грудня, в районі Золотого окупанти з самопроголошеної Луганської народної республіки не пропустили спостерігачів. А поблизу Станиці Луганської бойовики затримали їх прохід в непідконтрольні Україні райони. Про це повідомляється у звіті спеціальної моніторингової групи ОБСЄ за 25 грудня.

Заборона доступу сталася о 9.55 приблизно за 350 м на північ від південного краю ділянки розведення сил і засобів в районі Золотого, де члени збройних формувань мотивували це «міркуваннями безпеки для СММ», — зазначили в ОБСЄ.

О 10.02 ще один автомобіль спостерігачів зупинили біля Станиці Луганської. Представників ОБСЄ заблокували на понад дві години. Окупанти заявили, що робили це тому, що члени місії попередньо не повідомили про свій візит.

А о 9.07 на блокпості біля південного краю ділянки розведення в районі Золотого бойовики відмовили ще одному патрулю в доступі на ділянку розведення, пояснивши це «міркуваннями безпеки для СММ».

В Організації з безпеки й співробітництва в Європі заявили, що подібні дії з боку окупантів перешкоджають здійсненню матеріально-технічного забезпечення, яке є вкрай важливим для її ефективної роботи.

Нагадаємо, Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ зафіксувала в окупованих районах Донецької та Луганської областей колони російських вантажівок та важку бронетехніку.