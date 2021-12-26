У М'янмі військові вбили десятки цивільних. Фото: babel.ua

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У М’янмі військові напали село та вбили десятки мирних жителів.

Атака солдатів відбулася на мирне село Мо Со у провінції Кайя. Агресори вбили понад 30 осіб, серед загиблих були жінки та діти. Після нападу силовики спробували приховати злочин — спалили тіла та автомобілі. Про це повідомляє видання Associated Press.

За словами свідка злочину, селян спершу зв’язали мотузками та розмістили у восьми автомобілях і п’яти мотоциклах. Після цього військові облили бензином транспортні засоби та підпалили. Зараз невідомо, чи були жителі села мертві на момент підпалу.

Очевидець розповів, що загиблі не були членами якихось загонів чи ополчень, а простими селянами-біженцями, які ховалися у селі від бойових дій між армією та повстанцями.

Нагадаємо, на початку грудня в Індії військові за помилкою розстріляли 13 мирних жителів — їх випадково прийняли за повстанців. Трагедія сталася під час військової операції в індійському штаті Нагаленд.

Джерело: Associated Press