В Мьянме военные убили десятки гражданских. Фото: babel.ua

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В Мьянме военные напали на деревню и убили десятки мирных жителей.

Атака солдат произошла на населенный пункт Мо Со в провинции Кайя. Агрессоры убили более 30 человек, среди погибших были женщины и дети. После нападения силовики попытались скрыть преступление — сожгли тела и автомобили. Об этом сообщает издание Associated Press.

По словам свидетеля преступления, жителей сначала связали веревками и разместили в восьми автомобилях и пяти мотоциклах. После этого военные облили бензином транспортные средства и подожгли. Сейчас неизвестно, были ли жители села мертвы на момент поджога.

Очевидец рассказал, что погибшие не были членами каких-то отрядов или ополчений, а простыми селянами-беженцами, которые прятались в селе от боевых действий между армией и повстанцами.

Напомним, в начале декабря в Индии военные по ошибке расстреляли 13 мирных жителей — их случайно приняли за повстанцев. Трагедия произошла во время военной операции в индийском штате Нагаленд.

Источник: Associated Press