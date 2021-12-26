Почти 3 тыс. новых COVID-больных зафиксировали в Украине за сутки. Инфографика: Минздрав

https://racurs.ua/n164934-pochti-3-tys-novyh-covid-bolnyh-zafiksirovali-v-ukraine-za-sutki.html

Ракурс

Пандемия коронавируса в Украине не отступает — ежедневно добавляется несколько тысяч новых больных.

25 декабря в Украине зафиксировали 2 тыс. 810 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19. Среди больных — 240 детей и 30 медиков. В больницы пришлось госпитализировать 1 тыс. 832 человек, а умерли от ковида 138 больных. А 4 тыс. 279 украинцев преодолели болезнь. Об этом сообщило Министерство здравоохранения.

В ведомстве отметили, что за все время пандемии в Украине заболели 3 млн 645 тыс. 124 человека, а выздоровели 3 млн 428 тыс. 212 человек. Жертвами болезни стали 94 тыс. 838 человек.

В минувшие сутки прививки от коронавируса получили 28 тыс. 258 человек. А с начала вакцинальной кампании привиты 14 млн 583 тыс. 761 человек, из них полностью иммунизированы 13 млн 393 тыс. 627 украинцев.

Напомним, 24 декабря Министерство здравоохранения заявило, что 46,8% взрослого населения Украины получили по крайней мере одну прививку от инфекции.