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Ракурс
Почти 3 тыс. новых COVID-больных зафиксировали в Украине за сутки. Инфографика: Минздрав

Почти 3 тыс. новых COVID-больных зафиксировали в Украине за сутки

26 дек 2021, 09:00
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Пандемия коронавируса в Украине не отступает — ежедневно добавляется несколько тысяч новых больных.

25 декабря в Украине зафиксировали 2 тыс. 810 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19. Среди больных — 240 детей и 30 медиков. В больницы пришлось госпитализировать 1 тыс. 832 человек, а умерли от ковида 138 больных. А 4 тыс. 279 украинцев преодолели болезнь. Об этом сообщило Министерство здравоохранения.

В ведомстве отметили, что за все время пандемии в Украине заболели 3 млн 645 тыс. 124 человека, а выздоровели 3 млн 428 тыс. 212 человек. Жертвами болезни стали 94 тыс. 838 человек.

В минувшие сутки прививки от коронавируса получили 28 тыс. 258 человек. А с начала вакцинальной кампании привиты 14 млн 583 тыс. 761 человек, из них полностью иммунизированы 13 млн 393 тыс. 627 украинцев.

Коронавирус в областях. Фото: Telegram-канал «Коронавирус в регионах»

Коечный фонд и госпитализация. Карта: СНБО


Вакцинация населения. Карта: СНБО

Напомним, 24 декабря Министерство здравоохранения заявило, что 46,8% взрослого населения Украины получили по крайней мере одну прививку от инфекции.

Источник: Ракурс


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