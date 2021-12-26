Возможность обмена пленными до Нового года оценили в ТКГ. Фото: ВВС

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Ракурс

Обмен пленными между Россией и Украиной маловероятен до конца 2021 года.

Российская Федерация не предпринимает никаких действий для того, чтобы обмен пленными состоялся. Об этом заявил представитель отдельных районов Донецкой области в составе украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Сергей Гармаш в эфире телеканала «Украина 24».

Я не вижу никаких действий со стороны Российской Федерации, чтобы это могло произойти. Более того, я не вижу сейчас интереса России, чтобы это могло произойти. К сожалению, очень мало шансов, —заявил он.



По словам Гармаша, небольшие шансы того, что Кремль решит показать Вашингтону готовность к деэскалации конфликта и согласится на новый обмен пленными. В ТКГ считают, что Москва совсем не заинтересована в этом. Гармаш напомнил, что на последнем заседании Трехсторонней контактной группы российская сторона подчеркнула, что обмен состоится «после полного комплексного политического урегулирования конфликта».

Напомним, в начале декабря советник председателя Офиса президента Алексей Арестович рассказал, что Киев предложил Российской Федерации и фейковым ЛНР и ДНР вариант обмена по формуле «60 на 60». Предлагалось обменять военных, бойцов спецслужб, которые попали в плен при выполнении боевых задач, женщин и тяжелобольных гражданских.