Можливість обміну полоненими до Нового року оцінили в ТКГ. Фото: ВВС

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Обмін полоненими між Росією та Україною є малоймовірним до кінця 2021 року.

Російська Федерація не робить жодних дій для того, щоб обмін полоненими відбувся. Про це заявив представник окремих районів Донецької області у складі української делегації у Тристоронній контактній групі Сергій Гармаш в ефірі телеканалу «Україна 24».

Я не бачу жодних дій з боку Російської Федерації, щоб це могло статися. Більше того, я не бачу зараз інтересу Росії, щоб це могло статися. На жаль, дуже мало шансів, — заявив він.



За словами Гармаша, невеликими є шанси того, що Кремль вирішить показати Вашингтону готовність до деескалації конфлікту та погодиться на новий обмін полоненими. У ТКГ вважають, що Москва зовсім не зацікавлена в цьому. Гармаш нагадав, що на останньому засіданні Тристоронньої контактної групи російська сторона наголосила, що обмін відбудеться «після повного комплексного політичного врегулювання конфлікту».

Нагадаємо, на початку грудня радник голови Офісу президента Олексій Арестович розповів, що Київ запропонував Російській Федерації та фейковим ЛНР й ДНР варіант обміну за формулою «60 на 60». Пропонувалося обміняти військових, бійців спецслужб, які потрапили у полон при виконанні бойових завдань, жінок та тяжкохворих цивільних.