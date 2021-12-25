День подарунків відзначають 26 грудня. Фото: procherk.info

https://racurs.ua/ua/n164932-den-podarunkiv-vidznachaut-26-grudnya-istoriya-ta-tradyciyi.html

Ракурс

Православна церква 26 грудня вшановує пам’ять мучеників Євстратія, Авксентія, Євгенія, Мардарія та Ореста, які постраждали за християнську віру на початку IV ст. Тоді римляни здійснювали гоніння християн по всій Римській імперії — людям доводилося приймати мученицьку смерть або відступити від віри.

Народні прикмети на 26 грудня:

Сороки сідають на сніг — до тепла.

Вовки виють під житлом — до морозу.

Сонце сідає в велику хмару — вночі можлива заметіль.

У світі 26 грудня відзначають День подарунків. Це свято виникло у Великій Британії, але згодом розповсюдилося по всьому світу. Спочатку це день називався Boxing day і був вихідним. Це свято невід'ємно зв’язувалося з християнськими традиціями й відзначався на другий день після католицького Різдва. Спочатку подарунки своїм підлеглим дарували лише ті, хто міг собі це дозволити — власники підприємств, аристократи, купці та комерсанти. Згодом стало прийнято дарувати подарунки один одному.

Також у світі 26 грудня відзначають День подяки на Соломонових Островах, День святого Стефана, День карамельної тростини в США, День кропивника в Ірландії і на острові Мен та День скиглія.

26 грудня в історії:

1776 рік — війська Джорджа Вашингтона одержали перемогу над англійцями, яка стала переломною в боротьбі північноамериканських колоній за незалежність.

1918 рік — було проголошено відновлення УНР і сформовано уряд держави — Раду народних міністрів УНР.

1931 рік — у Токіо заснували автомобільну компанію Dat Jidosha Seizo, перейменовану згодом у «Nissan».

2004 рік — найбільш смертоносний землетрус у сучасній історії відбувся в Індійському океані, на північ від острова Суматра.

Нагадаємо, у травні Кабінет міністрів під час засідання 26 травня погодив проект указу президента Володимира Зеленського щодо запровадження Дня адміністратора центру надання адміністративних послуг. Це професійне свято відзначатимуть щорічно 6 вересня.