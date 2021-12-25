Озброєний чоловік намагався проникнути у палац до Єлизавети II. Фото: tsn.ua

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Озброєний чоловік спробував увірватися на територію Віндзорського замку, де королева Великої Британії Єлизавета II зустрічає Різдво.

Британська поліція вранці, 25 грудня, затримала озброєного 19-річного чоловіка із Саутгемптона біля Віндзорського палацу. Охорона повідомила про інцидент членів королівської сім’ї, які зустрічали у палаці Різдво. Зараз затриманий перебуває під вартою. Про це повідомляє Daily Mail.

Правоохоронці зазначили, що чоловік був озброєний. Не повідомляється, яку зброю у нього вилучили. Порушник не встиг проникнути в якісь будівлі на території палацу.

За нашими даними, будь-якої подальшої загрози населенню в даний час немає, — зазначили в поліції.

За інформацією видання, королева Єлизавета II цьогоріч проводить різдвяні канікули у Віндзорі. Монархиня вирішила не залишатися в Сандрінгемі, королівському маєтку у Східній Англії, де традиційно проводить святковий сезон із родиною.

Нагадаємо, Букінгемський палац оголосив, що королева Єлизавета II не поїде відзначати Різдво в маєтку Сандрінгем у Норфолку через побоювання з приводу зростання захворюваності на новий варіант коронавірусу «Омікрон».

Джерело: Daily Mail