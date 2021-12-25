Вооруженный мужчина пытался проникнуть во дворец к Елизавете II. Фото: tsn.ua

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Вооруженный мужчина попытался ворваться на территорию Виндзорского замка, где королева Великобритании Елизавета II встречает Рождество.

Британская полиция утром, 25 декабря, задержала вооруженного 19-летнего мужчину из Саутгемптона возле Виндзорского дворца. Охрана сообщила об инциденте членам королевской семьи, которые встречали во дворце Рождество. Сейчас задержанный находится под стражей. Об этом сообщает Daily Mail.

Правоохранители отметили, что мужчина был вооружен. Не сообщается, какое оружие у него изъяли. Нарушитель не успел проникнуть в какие-то здания на территории дворца.

По нашим данным, любой дальнейшей угрозы населению в настоящее время нет, — отметили в полиции.

По информации издания, королева Елизавета II в этом году проводит рождественские каникулы в Виндзоре. Монархиня решила не оставаться в Сандрингеме, королевском имении в Восточной Англии, где традиционно проводит праздничный сезон с семьей.

Напомним, Букингемский дворец объявил, что королева Елизавета II не поедет отмечать Рождество в имении Сандрингем в Норфолке из-за опасений по поводу роста заболеваемости новым вариантом коронавируса «Омикрон».

Источник: Daily Mail