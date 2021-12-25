Шестиколесный электромобиль на солнечных батареях. Фото: Courtesy of Wolfgang LA

https://racurs.ua/n164930-shestikolesnyy-elektromobil-na-solnechnyh-batareyah-predstavili-amerikancy-foto.html

Ракурс

Шестиколесный внедорожник на солнечных батареях разработали американские инженеры.

Новый концепт полноприводного электрического кроссовера под названием Thundertruck EV предлагает ряд инновационных решений. В частности, новинка может заряжаться от солнечного света за счет огромной панели на крыше. Кроме того, на джип можно установить два дополнительных колеса и аккумулятор. Разработали чудо-машину инженеры креативного агентства из Лос-Анджелеса Wolfgang LA. Об этом сообщает издание Robb Report.

Внедорожник оснастили аккумуляторной батареей на 180 Квт-ч, которая позволяет транспортному средству проехать 644 км на одном заряде. Двухмоторная трансмиссия развивает мощность в 800 л. с., благодаря чему автомобиль способен разогнаться от нуля до сотни всего за 3,5 секунды. При этом машина весит 2 тыс. 776 кг.

Дальность хода новинки можно увеличить благодаря двум колесам и дополнительной батарее на 30 кВт. Авторы идеи убеждают, что расширительный модуль можно легко прикрепить, он увеличивает дальность хода до 900 км.

Машину оснастили набором солнечных батарей, которые раскладываются на крыше. Благодаря этим батареям джип может подзарядиться.

Пока неизвестно, запустят ли представленный концепт в серийное производство.

Напомним, в декабре автомобильный гигант Японии Toyota показал 16 новых электрокаров, среди которых внедорожник, суперкар и пикап. Таким образом производитель автомобилей к 2030 году планирует перейти на батарейные модели в каждом сегменте рынка.

Источник: Robb Report