Колонны российских грузовиков зафиксировала ОБСЕ на Донбассе. Фото: ua.news

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Ракурс

Российские грузовики и военную технику зафиксировали наблюдатели на Донбассе.

Специальная мониторинговая миссия Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (СММ ОБСЕ) зафиксировала в ОРДЛО колонны российских грузовиков. На машинах были размещены надписи «гуманитарная помощь». Также была зафиксирована военная техника оккупантов. Об этом сообщает издание DW со ссылкой на отчет СММ ОБСЕ от 24 декабря.

Отмечается, что на окраинах оккупированной Макеевки заметили колонну из семи грузовиков с российскими номерными знаками. Машины двигались в сопровождении трех автомобилей и скорой помощи, которые были с табличками самопровозглашенной ДНР. Эта колонна въехала на территорию склада вблизи Донецка, где из грузовиков выгрузили картонные коробки.

Еще три грузовика с российскими номерами и табличками о так называемой гумпомощи зафиксировали на окраине Луганска. Два автомобиля и скорая с табличками террористической ЛНР сопровождали колонну.

Также наблюдатели 21−22 декабря зафиксировали размещение четырех танков неустановленного типа вблизи поселка Александровское в Донецкой области и две бронемашины близ села Богдановка в Луганской области.

Напомним, в декабре на заседании Трехсторонней контактной группы Россия отвергла инициативы Украины по усилению режима прекращения огня. При этом эти инициативы были отвергнуты Москвой под надуманными предлогами.

Источник: DW