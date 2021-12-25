Особенности интеллекта воронов раскрыли ученые. Фото: sputniknewslv.com

https://racurs.ua/n164928-osobennosti-intellekta-voronov-raskryli-uchenye.html

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Смекалку новокаледонских воронов раскрыли ученые из Германии.

Специалисты из Университета Сент-Эндрюса и Института поведения животных Макса Планка выяснили, что вороны понимают ценность предметов. Новокаледонские вороны славятся тем, что используют различные инструменты для извлечения пищи из дупел деревьев. Они умело обращаются с ними с помощью клюва, но, когда птица трапезничает, она откладывает свой инструмент. В этот момент ворон рискует потерять приспособление, ибо оно может упасть или потеряться. Об этом пишет Science Daily.

В ходе научного исследования выяснилось, что вороны используют два разных вида палочных инструментов — сложные крючковатые и базовые без крючков. Первые орудия изготавливаются из относительно редких видов растений, а вторые — обычные веточки.

По словам руководителя научной группы Кристиана Руца, вороны больше ценят крючковатые инструменты, потому что ими пищу они добывают в десять раз быстрее, чем обычными веточками. Выяснилось, что эти орудия вороны даже хранят в тайниках, чтобы не потерять.

Вороны осторожнее обращаются с инструментами, которые более эффективны. Это говорит о том, что у них есть некоторое представление об относительной «ценности», — говорится в научной статье.



Напомним, в Австралии организация BirdLife Australia создала музыкальный альбом Songs of Disappearance с пением птиц, находящихся под угрозой исчезновения. Туда вместили пение 53 видов редких австралийских птиц. Впоследствии этот альбом вошел в топ музыкального чарта Австралии.

Источник: Science Daily