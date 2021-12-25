Разницу между дополнительной и ревакцинальною дозами прививки объяснили в Минздраве. Фото:

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Ревакцинальная и дополнительная дозы прививки против коронавирусной болезни COVID-19 являются совершенно разными.

Бустерную прививку применяют для усиления эффекта препарата, который со временем снижается. Ревакцинацию делают для поддержания надлежащей защиты людей, которые имеют тяжелые болезни. Об этом 25 декабря министр здравоохранения Виктор Ляшко рассказал в комментарии УНИАН.

Глава Минздрава отметил, что сегодня в Украине, чтобы избежать тяжелого течения заболевания, разрешена как ревакцинация, так и бустерная прививка. Ревакцинацию сделали для 367 человек, находящихся в группе риска — медработникам и сотрудникам домов интернатного типа.

Национальная техническая группа экспертов по вопросам иммунопрофилактики (НТГЭИ) рекомендовала проводить ревакцинацию следующим образом — бустер м-РНК вакцинами Modernа и Pfizer на все типы вакцины. Например, если базовая вакцинация у вас была сделана CoronaVac или AstraZeneca, ревакцинальну дозу вы получите мРНК вакциной.

По словам Ляшко, введение ревакцинальной дозы предусматривает выдачу COVID-документов, которые будут действовать 270 дней от даты последней прививки против коронавируса. Министр добавил, что люди с рядом тяжелых болезней, у которых не могла сформироваться надлежащая иммунная защита после двух доз вакцины, могут получить дополнительный укол через 28 дней после основного курса прививок. При этом нет разницы, какой вакциной они прививались.

Напомним, члены Национальной технической группы экспертов по вопросам иммунопрофилактики рекомендовали Министерству здравоохранения обеспечить ревакцинацию для людей от 60 лет. Сейчас это только рекомендация, официальное решение примут позже.

Источник: УНИАН