Різницю між додатковою та ревакцинальною дозами щеплення пояснили в МОЗ. Фото:

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Ревакцинальна та додаткова дози щеплення проти коронавірусної хвороби COVID-19 є зовсім різними.

Бустерне щеплення застосовують для посилення ефекту препарату, який з часом знижується. Ревакцинацію роблять для підтримання належного захисту людей, які мають важкі хвороби. Про це 25 грудня міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко розповів у коментарі УНІАН.

Очільник МОЗ зазначив, що сьогодні в Україні, аби уникнути тяжкого перебігу захворювання, дозволена як ревакцинація, так і бустерне щеплення. Ревакцинацію зробили для 367 осіб, які перебувають у групі ризику — медпрацівникам та співробітникам будинків інтернатного типу.

Національна технічна група експертів з питань імунопрофілактики (НТГЕІ) рекомендувала проводити ревакцинацію наступним чином — бустер м-РНК вакцинами Modernа та Pfizer на усі типи вакцини. Наприклад, якщо базова вакцинація у вас була зроблена CoronaVac або AstraZeneca, ревакцинальну дозу ви отримаєте мРНК вакциною.

За словами Ляшка, введення ревакцинальної дози передбачає видачу COVID-документів, які будуть чинними 270 днів від дати останнього щеплення проти коронавірусу. Міністр додав, що люди з низкою важких хвороб, в яких не міг сформуватися належний імунний захист після двох доз вакцини, можуть отримати додатковий укол через 28 днів після основного курсу щеплень. При цьому немає різниці, якою вакциною вони щепилися.

Нагадаємо, члени Національної технічної групи експертів з питань імунопрофілактики рекомендували Міністерству охорони здоров’я забезпечити ревакцинацію для людей від 60 років. Наразі це тільки рекомендація, офіційне рішення ухвалять пізніше.

Джерело: УНІАН