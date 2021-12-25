Диетолог назвал три действенных способа для похудения. Фото: vimo.fitness

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Три действенных способа для похудения назвал диетолог из Великобритании.

Чтобы поддерживать здоровый образ жизни и не набирать лишних килограммов, нужно следовать трем простым правилам. Первое правило — не бояться голода. Такое заявление сделал врач Майкл Мосли, который благодаря этим советам сбросил 9 кг. Об этом пишет Express.

Он утверждает, что люди постоянно окружены соблазнами. Едва ли не на каждом шагу встречаются кафе и магазины, которые предлагают что-то вкусненькое. Желание поесть часто возникает не из-за голода, а из-за страха потерять возможность съесть вкусняшку.

По подсчетам Мосли, человек ежедневно съедает почти 180 дополнительных килокалорий во время перекусов и на 120 килокалорий больше во время еды. Поэтому он советует не бояться голода.

Также диетолог советует устраивать себе небольшие периоды голодания и увеличить промежутки между приемами пищи. Таким образом организм не будет тратить силы на пищеварение, а сможет отдохнуть и восстановиться.

Кроме того, врач призывает избегать переедания. А во время еды рекомендует концентрироваться только на продуктах питания, а не отвлекаться на смартфон или телевизор. Он советует есть медленно, чтобы пища успела расщепиться до того, как попадет в систему пищеварения.

Напомним, диетологи из Соединенных Штатов Америки советуют желающим похудеть включить в рацион авокадо, тосты из цельнозернового хлеба, яблока и брокколи.

Источник: Express