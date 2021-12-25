Дієтолог назвав три дієвих способи для схуднення. Фото: vimo.fitness

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Три дієвих способи для схуднення назвав дієтолог з Великої Британії.

Щоб підтримувати здоровий спосіб життя і не набирати зайвих кілограмів, потрібно слідувати трьом простим правилам. Перше правило — не боятися голоду. Таку заяву зробив лікар Майкл Мослі, який завдяки цим порадам скинув 9 кг. Про це пише Express.

Він стверджує, що люди постійно оточені спокусами. Чи не на кожному кроці зустрічаються кафе та магазини, які пропонують щось смачненьке. Бажання поїсти часто виникає не через голод, а через страх втратити можливість з’їсти смаколика.

За підрахунками Мослі, людина щодня з’їдає майже 180 додаткових кілокалорій під час перекусів і на 120 кілокалорій більше під час їжі. Тому він радить не боятися голоду.

Також дієтолог радить влаштовувати собі невеликі періоди голодування та збільшити проміжки між прийомами їжі. Таким чином організм не витрачатиме сили на травлення, а зможе відпочити та відновитися.

Крім того, лікар закликає уникати переїдання. А під час їжі рекомендує концентруватися тільки на харчові продукти, а не відволікатися на смартфон чи телевізор. Він радить їсти повільно, щоб їжа встигла розщепитися до того, як потрапить в систему травлення.

Нагадаємо, дієтологи зі Сполучених Штатів Америки радять охочим схуднути включити в раціон авокадо, тости з цілозернового хліба, яблука та броколі.

Джерело: Express