Слухати музику в автомобілях заборонили таліби. Фото: eadaily.com

https://racurs.ua/ua/n164925-sluhaty-muzyku-v-avtomobilyah-zaboronyly-taliby-v-afganistani.html

Ракурс

«Талібан», терористичний рух, який утримує владу в Афганістані, заборонив слухати музику в автомобілях.

Міністерство ісламської орієнтації терористичного руху «Талібан» затвердило нові правила, згідно з якими в Афганістані тепер не можна слухати музику в машинах. Жінок без хіджабу в машинах теж заборонили возити. Вказівки вже підписали відповідні чиновники, водіїв попереджають про нововведення. Про це 25 грудня повідомляє Kabul News в Twitter.

Раніше таліби скасували в Афганістані Міністерство у справах жінок і заборонили живу музику на весіллях. Зокрема, в північно-східній провінції Бадахшан суворо заборонено слухати музику та курити. Крім того, заборонено спільно проводити час чоловікам і жінкам в готелях та ресторанах.

Нагадаємо, у жовтні бойовики «Талібану» влаштували криваву бійню на весіллі в Афганістані. Озброєні люди, які назвалися талібами, увірвалися на весілля та відкрили вогонь з автоматів. Агресію терористів спровокувала музика, яка грала під час свята. Внаслідок стрілянини щонайменше дві особи загинули, ще 10 — дістали поранення.

Джерело: Kabul News