Шахтарі. Фото: Михайло Волинець у Facebook

https://racurs.ua/ua/n164924-vosmyy-den-straykuut-shahtari-v-luganskiy-oblasti-vymagaut-zaroblene.html

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Акція протесту шахтарів восьмий день триває на шахті «Новодружеська» державного підприємства «Лисичанськвугілля».

Акція протесту гірників розпочалася 18 грудня, коли 12 прохідників відмовились підійматися на поверхню. Потім протест перейшов у формат наземної акції протесту. Керівництво шахти наказало вночі відвантажити 5 вагонів вугілля. Про це повідомив голова Незалежної профспілки гірників України, народний депутат Михайло Волинець на власній сторінці у Facebok.

Також він повідомив, що на шахті «Гірська» підприємства «Первомайськвугілля» 15 гірників розпочали підземний страйк 20 грудня. У п’ятницю, 24 грудня, гірники піднялися на поверхню, бо прийняли рішення про зміну тактики протесту.

За інформацією «Укрінформ», шахтарі вимагають погашення 43 млн грн зарплатного боргу, який накопичився за три місяці. Страйкувальники заявили про готовність розпочати голодування з 27 грудня, якщо не отримають зарплатні до кінця року.

Український уряд планує виділити з бюджету 300 млн грн на виплату заробітної плати працівникам державних вуглевидобувних підприємств. На початок грудня на державних вугільних шахтах заборгованість із виплати зарплати сягнула 2,34 млрд грн.

Нагадаємо, 3 грудня шахтарі з Волинської області перекрили рух поблизу міжнародного пункту пропуску «Ягодин». Акцію протесту влаштували через ухвалені у першому читанні Верховною Радою законопроекти, які мають об'єднати Фонд соціального страхування та Пенсійний фонд. Гірники вважають, ці законодавчі зміни позбавлять їх регресних виплат, гарантованих державою.

Джерело: «Укрінформ»