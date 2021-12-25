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Ракурс
Вибух газу на Львівщині повністю зруйнував будинок. Фото: ДСНС

Житловий будинок вибухнув на Львівщині, є постраждалі (ФОТО)

25 гру 2021, 16:39
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Вибух газу стався 25 грудня у селі Ниновичі Львівської області.

Надзвичайна подія сталася 25 грудня о 11.50 в одноповерховому дерев’яному приватному житловому будинку. Внаслідок вибуху постраждали п’ятеро осіб, а будинок було зруйновано повністю. Про це повідомила прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій.

До приїзду рятувальників сусіди допомогли вибратись зі зруйнованого будинку сім’ї, яка проживала у ньому. На момент вибуху в оселі перебували четверо дорослих та одинадцятирічна дитина.

Постраждалих оглянули медики, а потім госпіталізували до Червоноградської міської лікарні. Про стан постраждалих у ДСНС не уточнили.

Вибух газу на Львівщині повністю зруйнував будинок. Фото: ДСНС


Вибух газу на Львівщині повністю зруйнував будинок. Фото: ДСНС

Нагадаємо, 27 листопада в місті Нова Одеса Миколаївській області вибухнув побутовий газ у житловому будинку. Унаслідок вибуху троє осіб загинуло і троє постраждали.

Джерело: Ракурс


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