Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Папа Римський на різдвяній месі згадав про Україну. Скріншот з відео

Папа Римський на різдвяній месі згадав про Україну — що говорив понтифік

25 гру 2021, 16:04
999

Папа Римський Франциск у традиційному різдвяному посланні згадав про Україну.

Понтифік закликав не допустити, аби в Україні поширювалися «метастази» конфлікту. Він також висловив надію, що для виконання цієї мети сторонам вдасться налагодити контакти. З такою заявою глава католицької церкви виступив 26 грудня під час своєї різдвяної промови «Місту і світу» (Urbi et Orbi). Про це повідомляє Vatican News.

Нехай світло і підтримка допоможуть налагодити контакти, діалог. Нехай вони допоможуть не допустити, щоб в Україні розвинулися метастази конфлікту, що став гангренозним, — заявив він.

Папа Римський додав, що віряни чекають від нього допомоги для вирішення конфліктів по всьому світу. Понтифік надіється, що в Україні не буде нового конфлікту.


Нагадаємо, 25 грудня, у день Різдва за григоріанським календарем, Папа Римський Франциск проголосив традиційне різдвяне послання та благословення «Urbi et Orbi». Святкові різдвяні богослужіння з нагоди свята розпочалися увечері 24 грудня.

Джерело: Vatican News

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter

.




Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів