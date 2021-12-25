Папа Римський на різдвяній месі згадав про Україну. Скріншот з відео

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Папа Римський Франциск у традиційному різдвяному посланні згадав про Україну.

Понтифік закликав не допустити, аби в Україні поширювалися «метастази» конфлікту. Він також висловив надію, що для виконання цієї мети сторонам вдасться налагодити контакти. З такою заявою глава католицької церкви виступив 26 грудня під час своєї різдвяної промови «Місту і світу» (Urbi et Orbi). Про це повідомляє Vatican News.

Нехай світло і підтримка допоможуть налагодити контакти, діалог. Нехай вони допоможуть не допустити, щоб в Україні розвинулися метастази конфлікту, що став гангренозним, — заявив він.

Папа Римський додав, що віряни чекають від нього допомоги для вирішення конфліктів по всьому світу. Понтифік надіється, що в Україні не буде нового конфлікту.

Нагадаємо, 25 грудня, у день Різдва за григоріанським календарем, Папа Римський Франциск проголосив традиційне різдвяне послання та благословення «Urbi et Orbi». Святкові різдвяні богослужіння з нагоди свята розпочалися увечері 24 грудня.

Джерело: Vatican News