Папа Римский на рождественской мессе вспомнил об Украине. Скриншот с видео

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Папа Римский Франциск в традиционном рождественском послании вспомнил об Украине.

Понтифик призвал не допустить, чтобы в Украине распространялись «метастазы» конфликта. Он также выразил надежду, что для выполнения этой цели сторонам удастся наладить контакты. С таким заявлением глава католической церкви выступил 26 декабря во время своей рождественской речи «Городу и миру» (Urbi et Orbi). Об этом сообщает Vatican News.

Пусть свет и поддержка помогут наладить контакты, диалог. Пусть они помогут не допустить, чтобы в Украине развились метастазы конфликта, стал гангренозным, — заявил он.

Папа Римский добавил, что верующие ждут от него помощи для разрешения конфликтов по всему миру. Понтифик надеется, что в Украине не будет нового конфликта.

Напомним, 25 декабря, в день Рождества по григорианскому календарю, Папа Римский Франциск провозгласил традиционное рождественское послание и благословение «Urbi et Orbi». Праздничные рождественские богослужения по случаю праздника начались вечером 24 декабря.

Источник: Vatican News