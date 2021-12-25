Космический телескоп James Webb. Фото: NASA Webb Telescope

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Космический телескоп «Джеймс Уэбб» 25 декабря запустило NASA совместно с Европейским космическим агентством и Канадским космическим агентством.

Тяжелая ракета Ariane 5 с космической обсерваторией James Webb стартовала с европейского космодрома Куру, который расположен в Южной Америке. Телескоп будет лететь 29 дней до точки Лагранжа, находящейся на расстоянии около 1,6 млн км от Земли. Прибытие телескопа ожидается к концу февраля, а исследовательскую работу он начнет в мае 2022 года. Об этом сообщила в Twitter компания Arianespace.

Ожидается, что «Джеймс Уэбб» в будущем заменит орбитальный телескоп Hubble, который США запустили еще в 1990 году. На сайте NASA отмечают, что новый телескоп станет главной в мире обсерваторией в науках о космосе. James Webb будет разгадывать тайны Солнечной системы и исследовать Вселенную.

Новая космическая обсерватория оборудована огромным зеркалом, которое состоит из 18 шестигранников. Его диаметр составляет более 6 метров, а сборная площадь поверхности составляет 25 кв. м. Специалисты NASA отмечают, что новый телескоп в сто раз более чувствителен к диапазону волн, чем Hubble.

На создание «Джеймс Уэбб» потратили 10 млрд долл., что сделало аппарат самым дорогим в истории.

Напомним, в ноябре в штате Калифорния состоялся запуск ракеты Falcon 9, которая вывела на орбиту аппарат DART. Он предназначен для изменения траектории полета астероида после столкновения.