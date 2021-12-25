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26 декабря в Украине ожидается значительное понижение температуры, фото: «Ракурс»

Потепление завершилось — погода в Украине на 26 декабря (КАРТА)

25 дек 2021, 14:52
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Погода в Украине 26 декабря предполагает новое стремительное понижение температуры воздуха.

В связи с таким стремительным изменением погоды на дорогах местами возможен гололед. Об этом сообщает Gismeteo.

Также местами возможны порывы ветра скоростью 15−20 м/с.

Температура воздуха в Европе в 14.00 26 декабря, данные: Gismeteo

Погода в Киеве будет ясной, без осадков. Столбики термометров ночью опустятся до −11…−13°, днем — поднимутся до −4…−6°. Ветер юго-западный, 5−10 м/с.

Погода в Киеве 26 декабря, данные: Gismeteo

Погода во Львове будет с переменной облачностью, без осадков. Температура воздуха ночью составит −12…−14°, днем — −6…−8°. Ветер юго-западный, 5−10 м/с.

Погода во Львове 26 декабря, данные: Gismeteo

Погода в Одессе будет пасмурной, ночью ожидается снег, днем — мокрый снег. Термометры ночью покажут 0…-2°, днем — −1…+1°. Ветер северный, 5−10 м/с.

Погода в Одессе 26 декабря, данные: Gismeteo

Погода в Харькове будет облачной с прояснениями. Ночью возможен небольшой снег, днем — без осадков. Синоптики прогнозируют температуру воздуха −8…−10° ночью и −6…−8° днем. Ветер северный, 5−10 м/с.

Погода в Харькове 26 декабря, данные: Gismeteo

Геомагнитная обстановка в Киеве 26 декабря будет довольно неспокойной, в течение суток ожидаются возмущения.


Геомагнитная обстановка, инфографика: Gismeteo

Источник: Gismeteo

Источник: Ракурс


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