26 декабря в Украине ожидается значительное понижение температуры, фото: «Ракурс»

https://racurs.ua/n164920-poteplenie-zavershilos-pogoda-v-ukraine-na-26-dekabrya-karta.html

Ракурс

Погода в Украине 26 декабря предполагает новое стремительное понижение температуры воздуха.

В связи с таким стремительным изменением погоды на дорогах местами возможен гололед. Об этом сообщает Gismeteo.

Также местами возможны порывы ветра скоростью 15−20 м/с.

Погода в Киеве будет ясной, без осадков. Столбики термометров ночью опустятся до −11…−13°, днем — поднимутся до −4…−6°. Ветер юго-западный, 5−10 м/с.

Погода во Львове будет с переменной облачностью, без осадков. Температура воздуха ночью составит −12…−14°, днем — −6…−8°. Ветер юго-западный, 5−10 м/с.

Погода в Одессе будет пасмурной, ночью ожидается снег, днем — мокрый снег. Термометры ночью покажут 0…-2°, днем — −1…+1°. Ветер северный, 5−10 м/с.

Погода в Харькове будет облачной с прояснениями. Ночью возможен небольшой снег, днем — без осадков. Синоптики прогнозируют температуру воздуха −8…−10° ночью и −6…−8° днем. Ветер северный, 5−10 м/с.

Геомагнитная обстановка в Киеве 26 декабря будет довольно неспокойной, в течение суток ожидаются возмущения.

Источник: Gismeteo