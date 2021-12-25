26 грудня в Україні очікується значне зниження температури, фото: «Ракурс»

https://racurs.ua/ua/n164920-poteplinnya-zavershylosya-pogoda-v-ukrayini-na-26-grudnya-karta.html

Ракурс

Погода в Україні 26 грудня передбачає нове стрімке зниження температури повітря.

У зв’язку з такою стрімкою зміною погоди на дорогах місцями можлива ожеледиця. Про це повідомляє Gismeteo.

Також місцями можливі пориви вітру швидкістю 15−20 м/с.

Погода в Києві буде ясною, без опадів. Стовпчики термометрів вночі опустяться до −11…−13°, вдень — піднімуться до −4…−6°. Вітер південно-західний, 5−10 м/с.

Погода у Львові буде з мінливою хмарністю, без опадів. Температура повітря вночі становитиме −12…−14°, вдень — −6…−8°. Вітер південно-західний, 5−10 м/с.

Погода в Одесі буде похмурою, вночі очікується сніг, вдень — мокрий сніг. Термометри вночі покажуть 0…-2°, вдень — −1…+1°. Вітер північний, 5−10 м/с.

Погода в Харкові буде з мінливою хмарністю. Вночі можливий невеликий сніг, вдень — без опадів. Синоптики прогнозують температуру повітря −8…−10° вночі та −6…−8° вдень. Вітер північний, 5−10 м/с.

Геомагнітний стан у Києві 26 грудня буде досить неспокійним, протягом доби очікуються збурення.

Джерело: Gismeteo