Космічний телескоп James Webb. Фото: NASA Webb Telescope

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Космічний телескоп «Джеймс Вебб» 25 грудня запустило NASA спільно з Європейським космічним агентством та Канадський космічним агентством.

Важка ракета Ariane 5 з космічною обсерваторією James Webb стартувала з європейського космодрому Куру, який розташований у Південній Америці. Телескоп летітиме 29 днів до точки Лагранжа, що знаходиться на відстані близько 1,6 млн км від Землі. Прибуття телескопа очікується до кінця лютого, а дослідницьку роботу він розпочне в травні 2022 року. Про це повідомила в Twitter компанія Arianespace.

Очікується, що «Джеймс Вебб» у майбутньому замінить орбітальний телескоп Hubble, який США запустили ще в 1990 році. На сайті NASA зазначають, що новий телескоп стане головною в світі обсерваторією в науках про космос. James Webb розгадуватиме таємниці Сонячної системи й досліджуватиме Всесвіт.

Нова космічна обсерваторія обладнана величезним дзеркалом, яке складається з 18 шестигранників. Його діаметр становить понад 6 метрів, а збірна площа поверхні становить 25 кв. м. Фахівці NASA наголошують, що новий телескоп у сто разів чутливіший до діапазону хвиль, ніж Hubble.

На створення «Джеймс Вебб» витратили 10 млрд дол., що зробило апарат найдорожчим в історії.

Нагадаємо, в листопаді в штаті Каліфорнія відбувся запуск ракети Falcon 9, яка вивела на орбіту апарат DART. Він призначений для зміни траєкторії польоту астероїда після зіткнення.