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Взрыв газа на Львовщине полностью разрушил дом. Фото: ГСЧС

Жилой дом взорвался во Львовской области, есть пострадавшие (ФОТО)

25 дек 2021, 16:39
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Взрыв газа произошел 25 декабря в селе Ниновичи Львовской области.

Чрезвычайное происшествие произошло 25 декабря в 11.50 в одноэтажном деревянном частном жилом доме. В результате взрыва пострадали пять человек, а дом был разрушен полностью. Об этом сообщила пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

До приезда спасателей соседи помогли выбраться из разрушенного дома семье, которая проживала в нем. На момент взрыва в доме находились четверо взрослых и одиннадцатилетний ребенок.

Пострадавших осмотрели медики, а затем госпитализировали в Червоноградскую городскую больницу. О состоянии пострадавших в ГСЧС не уточнили.

Взрыв газа на Львовщине полностью разрушил дом. Фото: ГСЧС


Взрыв газа на Львовщине полностью разрушил дом. Фото: ГСЧС

Напомним, 27 ноября в городе Новая Одесса Николаевской области взорвался бытовой газ в жилом доме. В результате взрыва три человека погибли и три пострадали.

Источник: Ракурс


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