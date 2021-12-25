Взрыв газа на Львовщине полностью разрушил дом. Фото: ГСЧС

https://racurs.ua/n164923-jiloy-dom-vzorvalsya-vo-lvovskoy-oblasti-est-postradavshie-foto.html

Ракурс

Взрыв газа произошел 25 декабря в селе Ниновичи Львовской области.

Чрезвычайное происшествие произошло 25 декабря в 11.50 в одноэтажном деревянном частном жилом доме. В результате взрыва пострадали пять человек, а дом был разрушен полностью. Об этом сообщила пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

До приезда спасателей соседи помогли выбраться из разрушенного дома семье, которая проживала в нем. На момент взрыва в доме находились четверо взрослых и одиннадцатилетний ребенок.

Пострадавших осмотрели медики, а затем госпитализировали в Червоноградскую городскую больницу. О состоянии пострадавших в ГСЧС не уточнили.

Напомним, 27 ноября в городе Новая Одесса Николаевской области взорвался бытовой газ в жилом доме. В результате взрыва три человека погибли и три пострадали.