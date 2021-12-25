Шахтеры. Фото: Михаил Волынец в Facebook

https://racurs.ua/n164924-vosmoy-den-bastuut-shahtery-v-luganskoy-oblasti-trebuut-zarabotannoe.html

Ракурс

Акция протеста шахтеров восьмой день продолжается на шахте «Новодружеская» государственного предприятия «Лисичанскуголь».

Акция протеста горняков началась 18 декабря, когда 12 проходчиков отказались подниматься на поверхность. Затем протест перешел в формат наземной акции протеста. Руководство шахты приказало ночью отгрузить 5 вагонов угля. Об этом сообщил председатель Независимого профсоюза горняков Украины, народный депутат Михаил Волынец на своей странице в Facebok.

Также он сообщил, что на шахте «Горная» предприятия «Первомайскуголь» 15 горняков начали подземную забастовку 20 декабря. В пятницу, 24 декабря, горняки поднялись на поверхность, потому что приняли решение об изменении тактики протеста.

По информации «Укринформ», шахтеры требуют погашения 43 млн грн зарплатного долга, который накопился за три месяца. Бастующие заявили о готовности начать голодовку с 27 декабря, если не получат зарплаты до конца года.

Украинское правительство планирует выделить из бюджета 300 млн грн на выплату заработной платы работникам государственных угледобывающих предприятий. На начало декабря на государственных угольных шахтах задолженность по выплате зарплаты достигла 2,34 млрд грн.

Напомним, 3 декабря шахтеры из Волынской области перекрыли движение вблизи международного пункта пропуска «Ягодин». Акцию протеста устроили из-за принятых в первом чтении Верховной Радой законопроектов, которые должны объединить Фонд социального страхования и Пенсионный фонд. Горняки считают, эти законодательные изменения лишат их регрессных выплат, гарантированных государством.

Источник: «Укринформ»