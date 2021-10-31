Весілля в Афганістані розстріляли через музику. Фото: novayagazeta.ru

https://racurs.ua/ua/n162370-vesillya-v-afganistani-rozstrilyaly-cherez-muzyku.html

Ракурс

Криваву бійню на весіллі в Афганістані влаштували бойовики.

Озброєні люди, які назвалися талібами, увірвалися на весілля і влаштували там стрілянину. Сталося все через те, що під час свята грала музика. Щонайменше дві особи загинули, ще 10 — дістали поранення. Про це повідомляє BBC.

Один з очевидців злочину розповів, що цей захід був спільним весіллям для чотирьох пар. Перед проведенням заходу вони отримали дозвіл від талібів увімкнути музики у зоні для жінок. Під час свята на весілля увірвалися люди, які спробували зруйнувати динаміки. Це не сподобалося гостям і сталася стрілянина.

Офіційний представник Талібану Забіхулла Муджахід заявив, що двох із трьох бойовиків уже затримали. В угрупованні кажуть, що вони не були талібами. Також у цьому районі діють бойовики «Ісламської держави», яких звинувачували у подібних інцидентах у минулому.

Талібан офіційно забороняв музику під час свого перебування при владі з 1996 року по 2001 рік. Проте після повернення таліби поки що такої заборони не запроваджували.

Нагадаємо, рух Талібан планує відновити страти та ампутацію кінцівок, які колись проводили на спортивному стадіоні Кабулу.

Джерело: BBC