Свадьбу в Афганистане расстреляли из-за музыки. Фото: novayagazeta.ru

https://racurs.ua/n162370-svadbu-v-afganistane-rasstrelyali-iz-za-muzyki.html

Ракурс

Кровавую бойню на свадьбе в Афганистане устроили боевики.

Вооруженные люди, назвавшиеся талибами, ворвались на свадьбу и устроили там стрельбу. Произошло все из-за того, что во время праздника играла музыка. По меньшей мере два человека погибли, еще 10 — получили ранения. Об этом сообщает BBC.

Один из очевидцев преступления рассказал, что это мероприятие было совместной свадьбой для четырех пар. Перед проведением они получили разрешение от талибов включить музыку в зоне для женщин. Во время праздника на свадьбу ворвались люди, которые попытались разрушить динамики. Это не понравилось гостям и произошла стрельба.

Официальный представитель Талибана Забихулла Муджахид заявил, что двух из трех боевиков уже задержали. В группировке говорят, что они не были талибами. Также в этом районе действуют боевики «Исламского государства», которых обвиняли в подобных инцидентах в прошлом.

Талибан официально запрещал музыку во время своего пребывания у власти с 1996 года по 2001 год. Однако после возвращения талибы пока такого запрета не вводили.

Напомним, движение Талибан планирует восстановить казни и ампутацию конечностей, которые когда-то проводили на спортивном стадионе Кабула.

Источник: BBC