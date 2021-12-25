Слушать музыку в автомобилях запретили талибы. Фото:eadaily.com

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«Талибан», террористическое движение, которое удерживает власть в Афганистане, запретило слушать музыку в автомобилях.

Министерство исламской ориентации террористического движения «Талибан» утвердило новые правила, согласно которым в Афганистане теперь нельзя слушать музыку в машинах. Женщин без хиджаба в машинах тоже запретили возить. Указания уже подписали соответствующие чиновники, водителей предупреждают о нововведениях. Об этом 25 декабря сообщает Kabul News в Twitter.

Ранее талибы отменили в Афганистане Министерство по делам женщин и запретили живую музыку на свадьбах. В частности, в северо-восточной провинции Бадахшан строго запрещено слушать музыку и курить. Кроме того, запрещено совместно проводить время мужчинам и женщинам в гостиницах и ресторанах.

Напомним, в октябре боевики «Талибана» устроили кровавую бойню на свадьбе в Афганистане. Вооруженные люди, назвавшиеся талибами, ворвались на свадьбу и открыли огонь из автоматов. Агрессию террористов спровоцировала музыка, которая играла во время праздника. В результате стрельбы по меньшей мере два человека погибли, еще 10 — получили ранения.

Источник: Kabul News