Особливості інтелекту воронів розкрили науковці. Фото: sputniknewslv.com

https://racurs.ua/ua/n164928-osoblyvosti-intelektu-voroniv-rozkryly-naukovci.html

Ракурс

Кмітливість новокаледонських воронів виявили науковці з Німеччини.

Фахівці з Університету Сент-Ендрюса та Інституту поведінки тварин Макса Планка з’ясували, що ворони розуміють цінність предметів. Новокаледонські ворони славляться тим, що використовують різні інструменти для вилучення їжі з дупел дерев. Вони вміло поводяться з ними за допомогою дзьоба, але коли птах трапезує, він відкладає свій інструмент. У цей момент ворон ризикує втратити пристосування, бо вони воно може впасти або загубитися. Про це пише Science Daily.

У ході наукового дослідження з’ясувалося, що ворони використовують два різних види палочних інструментів — складні гачкуваті й базові без гачків. Перші знаряддя виготовляються з відносно рідкісних видів рослин, а другі — звичайні гілочки.

За словами керівника наукової групи Крістіана Руца, ворони більше цінують гачкуваті інструменти, бо ними їжу вони видобувають в десять разів швидше, ніж звичайними гілочками. З’ясувалося, що ці знаряддя ворони навіть зберігають у схованках, щоб не втратити.

Ворони обережніше поводяться з інструментами, які більш ефективні. Це говорить про те, що у них є деяке уявлення про відносну «цінності», — йдеться в науковій статті.



Нагадаємо, в Австралії організація BirdLife Australia створила музичний альбом Songs of Disappearance зі співом птахів, які перебувають під загрозою зникнення. Туди вмістили спів 53 видів рідкісних австралійських птахів. Згодом цей альбом увійшов у топ музичного чарту Австралії.

Джерело: Science Daily