Колони російських вантажівок зафіксувала ОБСЄ на Донбасі. Фото: ua.news

https://racurs.ua/ua/n164929-kolony-rosiyskyh-vantajivok-zafiksuvala-obsie-na-donbasi.html

Ракурс

Російські вантажівки та військову техніку зафіксували спостерігачі на Донбасі.

Спеціальна моніторингова місія Організації з безпеки і співробітництва в Європі (СММ ОБСЄ) зафіксувала в ОРДЛО колони російських вантажівок. На машинах були розміщені написи «гуманітарна допомога». Також була зафіксована військова техніка окупантів. Про це повідомляє видання DW із посиланням на звіт СММ ОБСЄ від 24 грудня.

Зазначається, що на околицях окупованої Макіївки помітили колону з семи вантажівок з російськими номерними знаками. Машини рухалися в супроводі трьох автомобілів та швидкої допомоги, які були з табличками самопроголошеної ДНР. Ця колона в’їхала на територію складу поблизу Донецька, де з вантажівок вивантажили картонні коробки.

Ще три вантажівки з російськими номерами та табличками про так звану гумдопомогу зафіксували на околиці Луганська. Два автомобілі та швидка з табличками терористичної ЛНР супроводжували колону.

Також спостерігачі 21−22 грудня зафіксували розміщення чотирьох танків невстановленого типу поблизу селища Олександрівське у Донецькій області та дві бронемашини неподалік села Богданівка у Луганській області.

Нагадаємо, у грудні на засіданні Тристоронньої контактної групи Росія відкинула ініціативи України щодо посилення режиму припинення вогню. При цьому ці ініціативи були відкинуті Москвою під надуманими приводами.

Джерело: DW