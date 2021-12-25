Шестиколісний електромобіль на сонячних батареях. Фото: Courtesy of Wolfgang LA

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Шестиколісний позашляховик на сонячних батареях розробили американські інженери.

Новий концепт повнопривідного електричного кросовера під назвою Thundertruck EV пропонує низку інноваційних рішень. Зокрема, новинка може заряджатися від сонячного світла за рахунок величезної панелі на даху. Крім того, на джип можна встановити два додаткових колеса і акумулятор. Розробили диво-машину інженери креативного агентства з Лос-Анджелеса Wolfgang LA. Про це повідомляє видання Robb Report.

Позашляховик оснастили акумуляторною батареєю на 180 Квт-год, яка дозволяє транспортному засобу проїхати 644 км на одному заряді. Двомоторна трансмісія розвиває потужність в 800 к. с., завдяки чому автомобіль здатний розігнатися від нуля до сотні всього за 3,5 секунди. При цьому машина важить 2 тис. 776 кг.

Дальність ходу новинки можна збільшити завдяки двом колесам та додатковій батареї на 30 кВт. Автори ідеї переконують, що розширювальний модуль можна легко прикріпити, він збільшує дальність ходу до 900 км.

Машину оснастили набором сонячних батарей, які розкладаються на даху. Завдяки цим батареям джип може підзарядитися.

Поки невідомо, чи представлений концепт запустять у серійне виробництво.

Нагадаємо, у грудні автомобільний гігант Японії Toyota показав 16 нових електрокарів, серед яких позашляховик, суперкар та пікап. Таким чином виробник автомобілів до 2030 року планує перейти на батарейні моделі у кожному сегменті ринку.

Джерело: Robb Report