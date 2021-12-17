Новий Range Rover SV. Фото: Land Rover

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Новий Range Rover SV представило відділення Special Vehicle Operations компанії Land Rover.

Головне в новинці — розширені можливості персоналізації. Британські інженери стверджують, що кількість доступних конфігурацій нового «Ренж Ровера» склала 1,6 млн. Кросовер вперше отримав елементи з годинникової кераміки, а в списку опцій з’явилася декоративна мозаїка в техніці маркетрі. Про це повідомляється на сайті Land Rover.

Зазначається, що джип буде доступний у двох варіантах дизайну: SV Serenity і SV Intrepid, причому їх можна застосувати як окремо до екстер'єру та інтер'єру, так і вибрати в якості єдиної теми оформлення всього автомобіля. Варіант SV Serenity вказують як розкішний, а SV Intrepid нібито надає новинці більше скритності й динамізму.

Майбутній власник «розкішного» варіанту зможе замовити оббивку крісел синтетичною шкірою Ultrafabrics в поєднанні з текстилем Kvadrat Remix з сумішевої вовни.

Кераміку з рельєфним мозаїчним малюнком також можна вибрати в якості альтернативи дереву або металу. Центральну консоль джипа теж прикрашає декоративна мозаїка. Її викладають вручну з нарізаних лазером шматочків деревини венге. Для оббивки крісел позашляховика використовують напіванілінову шкіру.

Також покупцям пропонуватимуть 13 комплектів коліс, 14 додаткових кольорів кузова та два варіанти забарвлення даху. У продаж Range Rover SV надійде на початку 2022 року.

Нагадаємо, відомий виробник люксових авто Range Rover випустить дві нові еко-моделі Range Rover серії L460 — електромобіль і гібрид, який їздитиме на водні. Новинка буде побудована на новій платформі MLA, яка передбачає різні типи електрифікації.