Новый Range Rover SV. Фото: Land Rover

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Новый Range Rover SV представило отделение Special Vehicle Operations компании Land Rover.

Главное в новинке — расширенные возможности персонализации. Британские инженеры утверждают, что количество доступных конфигураций нового «Ренж Ровера» составило 1,6 млн. Кроссовер впервые получил элементы из часовой керамики, а в списке опций появилась декоративная мозаика в технике маркетри. Об этом сообщается на сайте Land Rover.

Отмечается, что джип будет доступен в двух вариантах дизайна: SV Serenity и SV Intrepid, причем их можно применить как отдельно к экстерьеру и интерьеру, так и выбрать в качестве единой темы оформления всего автомобиля. Вариант SV Serenity указывают как роскошный, а SV Intrepid якобы придает новинке больше скрытности и динамизма.

Будущий обладатель «роскошного» варианта сможет заказать обивку кресел синтетической кожей Ultrafabrics в сочетании с текстилем Kvadrat Remix из смесовой шерсти.

Керамику с рельефным мозаичным рисунком также можно выбрать в качестве альтернативы дереву или металлу. Центральную консоль джипа тоже украшает декоративная мозаика. Ее выкладывают вручную из нарезанных лазером кусочков древесины венге. Для обивки кресел внедорожника используют полуанилиновую кожу.

Также покупателям будут предлагать 13 комплектов колес, 14 дополнительных цветов кузова и два варианта окраски крыши. В продажу Range Rover SV поступит в начале 2022 года.

Напомним, известный производитель люксовых авто Range Rover выпустит две новые эко-модели Range Rover серии L460 — электромобиль и гибрид, который будет ездить на водороде. Новинка будет построена на новой платформе MLA, которая предусматривает различные типы электрификации.