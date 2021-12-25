День подарков отмечают 26 декабря. Фото: procherk.info

https://racurs.ua/n164932-den-podarkov-otmechaut-26-dekabrya-istoriya-i-tradicii.html

Ракурс

Православная церковь 26 декабря чтит память мучеников Евстратия, Авксентия, Евгения, Мардария и Ореста, пострадавших за христианскую веру в начале IV в. Тогда римляне совершали гонения христиан по всей Римской империи — людям приходилось принимать мученическую смерть или отступить от веры.

Народные приметы на 26 декабря:

Сороки садятся на снег — к теплу.

Волки воют под жильем — к морозу.

Солнце садится в большое облако — ночью возможна метель.

В мире 26 декабря отмечают День подарков. Этот праздник возник в Великобритании, но впоследствии распространился по всему миру. Сначала этот день назывался Boxing day и был выходным. Этот праздник неразрывно связывался с христианскими традициями и отмечался на второй день после католического Рождества. Изначально подарки своим подчиненным дарили лишь те, кто мог себе это позволить — владельцы предприятий, аристократы, купцы и коммерсанты. Впоследствии стало принято дарить подарки друг другу.

Также в мире 26 декабря отмечают День благодарения на Соломоновых Островах, День святого Стефана, День карамельной трости в США, День крапивника в Ирландии и на острове Мэн и День нытика.

26 декабря в истории:

1776 год — войска Джорджа Вашингтона одержали победу над англичанами, которая стала переломной в борьбе североамериканских колоний за независимость.

1918 год — было провозглашено восстановление УНР и сформировано правительство государства — Совет народных министров УНР.

1931 год — в Токио основали автомобильную компанию Dat Jidosha Seizo, переименованную впоследствии в «Nissan».

2004 год — самое смертоносное землетрясение в современной истории произошло в Индийском океане, к северу от острова Суматра.

Напомним, в мае Кабинет министров во время заседания 26 мая согласовал проект указа президента Владимира Зеленского о введении Дня администратора центра предоставления административных услуг. Этот профессиональный праздник будут отмечать ежегодно 6 сентября.