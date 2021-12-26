Майже 3 тис. нових COVID-хворих зафіксували в Україні за добу. Інфографіка: МОЗ

https://racurs.ua/ua/n164934-mayje-3-tys-novyh-covid-hvoryh-zafiksuvaly-v-ukrayini-za-dobu.html

Ракурс

Пандемія коронавірусу в Україні не відступає — щодня додається кілька тисяч нових хворих.

За 25 грудня в Україні зафіксували 2 тис. 810 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Серед хворих — 240 дітей та 30 медиків. До лікарень довелося госпіталізувати 1 тис. 832 осіб, а померли від ковіду 138 хворих. А 4 тис. 279 українців подолали хворобу. Про це повідомило Міністерство охорони здоров’я.

У відомстві зазначили, що за весь час пандемії в Україні захворіли 3 млн 645 тис. 124 особи, а одужали 3 млн 428 тис. 212 осіб. Жертвами хвороби стали 94 тис. 838 осіб.

До минулу добу щеплення від коронавірусу отримали 28 тис. 258 осіб. А від початку вакцинальної кампанії щеплено 14 млн 583 тис. 761 особа, з них повністю імунізовані 13 млн 393 тис. 627 українців.

Нагадаємо, 24 грудня Міністерство охорони здоров’я заявило, що 46,8% дорослого населення України отримали принаймні одне щеплення від інфекції.