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Майже 3 тис. нових COVID-хворих зафіксували в Україні за добу. Інфографіка: МОЗ

Майже 3 тис. нових COVID-хворих зафіксували в Україні за добу

26 гру 2021, 09:00
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Пандемія коронавірусу в Україні не відступає — щодня додається кілька тисяч нових хворих.

За 25 грудня в Україні зафіксували 2 тис. 810 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Серед хворих — 240 дітей та 30 медиків. До лікарень довелося госпіталізувати 1 тис. 832 осіб, а померли від ковіду 138 хворих. А 4 тис. 279 українців подолали хворобу. Про це повідомило Міністерство охорони здоров’я.

У відомстві зазначили, що за весь час пандемії в Україні захворіли 3 млн 645 тис. 124 особи, а одужали 3 млн 428 тис. 212 осіб. Жертвами хвороби стали 94 тис. 838 осіб.
До минулу добу щеплення від коронавірусу отримали 28 тис. 258 осіб. А від початку вакцинальної кампанії щеплено 14 млн 583 тис. 761 особа, з них повністю імунізовані 13 млн 393 тис. 627 українців.

Коронавірус в областях. Фото: Telegram-канал «Коронавірус у регіонах»

Ліжковий фонд та госпіталізація. Карта: РНБО


Вакцинація населення. Карта: РНБО

Нагадаємо, 24 грудня Міністерство охорони здоров’я заявило, що 46,8% дорослого населення України отримали принаймні одне щеплення від інфекції.

Джерело: Ракурс


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