Боевики ЛНР заблокировали работу миссие ОБСЕ на Донбассе. Фото: RT

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Пророссийские боевики препятствовали работе Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе в Луганской области.

В субботу, 25 декабря, в районе Золотого оккупанты из самопровозглашенной Луганской народной республики не пропустили наблюдателей. А вблизи Станицы Луганской боевики задержали их проход в неподконтрольные Украине районы. Об этом сообщается в отчете Специальной мониторинговой группы ОБСЕ за 25 декабря.

Запрет доступа произошел в 9.55 примерно в 350 м к северу от южного края участка разведения сил и средств в районе Золотого, где члены вооруженных формирований мотивировали это «соображениями безопасности для СММ», — отметили в ОБСЕ.

В 10.02 еще один автомобиль наблюдателей остановили возле Станицы Луганской. Представителей ОБСЕ заблокировали более чем на два часа. Оккупанты заявили, что делали это потому, что члены миссии предварительно не сообщили о своем визите.

А в 9.07 на блокпосте возле южного края участка разведения в районе Золотого боевики отказали еще одному патрулю в доступе на участок разведения, объяснив это «соображениями безопасности для СММ».

В Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе заявили, что подобные действия со стороны оккупантов препятствуют осуществлению материально-технического обеспечения, которое является крайне важным для ее эффективной работы.

Напомним, Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала в оккупированных районах Донецкой и Луганской областей колонны российских грузовиков и тяжелую бронетехнику.