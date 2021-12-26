Футболисты «Барселоны» не получили рождественские подарки. Фото: livesport.ru

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Футболисты каталонской «Барселоны» остались без рождественских подарков.

Подарки на Рождество спортсмены не получили из-за проблем с финансированием. Руководство решило оставить игроков без подарков. Об этом сообщает Associated.

Отмечается, что во время президентства в «Барселоне» Хосепа Бартомеу, игроки получали от клуба в подарок смартфоны, планшеты и другие технические устройства. Но в 2020 году из-за предстоящей смены руководства эту традицию отменили.

Ситуацию в прошлом году попытался спасти нападающий каталонцев и сборной команды Франции Антуан Гризманн, который подарил всем футболистам кошельки от известного французского бренда.

А в 2021 году президентом «Барселоны» стал Жоан Лапорта. Спортсмены ожидали рождественских подарков от руководства клуба, но руководство клуба отменило их из-за финансовых проблем.

Напомним, в ноябре каталонскую «Барселону» возглавил Хави Эрнандес, который большую часть своей футбольной карьеры провел в стане «сине-гранатовых», выступая на позиции полузащитника.

Источник: Associated