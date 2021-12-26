Путин рассказал об ответе России на расширение НАТО. Фото: Сегодня

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Владимир Путин, президент РФ, заявил, что ответ Москвы на расширение НАТО на восток может быть самым разнообразным.

Президент страны-агрессора добавил, что реакция Москвы будет зависеть от «рекомендаций военных экспертов». При этом в Кремле надеются, что Россия и США смогут достичь «юридически закрепленного переговорного результата». Об этом говорится в заявлении Путина, сообщает ТАСС и РИА «Новости».

Россия предложила гарантии безопасности не для того, чтобы что-то прекратить, а чтобы достичь дипломатического результата, будем стремиться к этому, — говорится в заявлении.

Как известно, Москва требует от США и НАТО гарантий относительно того, что Альянс не будет расширяться на восток. Министерство иностранных дел Российской Федерации обнародовало проект договоров о разделе сфер влияния в Европе. Кремль требует, чтобы Вашингтон и Североатлантический альянс подписали этот документ.

В Белом доме ответили, что США не начнут консультации с Кремлем без европейских союзников и партнеров. В НАТО заявили, что готовы к диалогу, но с учетом позиции Украины.

Напомним, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что вступление Украины в НАТО якобы «создает неприемлемые угрозы безопасности» Москве из-за возможного появления у границ России ракетных комплексов.

Источники: ТАСС, РИА «Новости»